Estonia chce zakazu działalności Patriarchatu Moskiewskiego

- Zamierzam zasugerować parlamentowi, żeby uznał Patriarchat w Moskwie za instytucję zaangażowaną w działania terrorystyczne i wspierającą terroryzm. W ten sposób będę mógł zwrócić się do sądu z wnioskiem o zakończenie działalności organizacji kościelnej związanej z Patriarchatem, która jest aktywna w Estonii. To nie oznacza, że kościoły zostaną zamknięte, ale to oznacza zerwanie związku z Moskwą - wyjaśnił Laanemets cytowany przez PAP.