Estoński parlament przyjął uchwałę "O pamięci historycznej i fałszowaniu historii". W dokumencie podkreślono, że Rosja jest jednym z głównych inicjatorów wybuchu II wojny światowej. Rezolucję skrytykował rosyjski dyplomata Aleksandr Pietrow.

W uchwale podkreślono, że II wojna światowa stała się możliwa dzięki podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow. Dokument wezwał estoński rząd do wspierania pamięci historycznej zarówno w tym kraju, jak i na całym świecie. Rosja niedawno oskarżyła Polskę o doprowadzenie do wybuchu II wojny światowej. Według jej stanowiska to nasz kraj odpowiada za fałszowanie historii.