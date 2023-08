Eskalacja konfliktu z Chinami. "Wojna może wybuchnąć w każdej chwili

Toczący się od dziesięcioleci konflikt zaostrzyła sprawa osiadłego na mieliźnie okrętu z czasów II wojny światowej BRP Sierra Madre, który służy Filipinom jako posterunek żołnierzy. Manila celowo uziemiła amerykański wrak w 1999 roku, aby wzmocnić swoje roszczenia do ławicy Ayungin, która leży w łańcuchu wyspy Spratly - którą to z kolei Pekin uważa za część swojego terytorium. W 2016 roku Trybunał arbitrażowy w Hadze uznał za chińskie „prawa historyczne” do obszarów morskich na Morzu Południowochińskim za bezzasadne, ale nawet mimo to Pekin zdania nie zmienił.