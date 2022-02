Erozja Zjednoczonej Prawicy? "Wielu na pewno by chciało"

Wkrótce w rządzie Mateusza Morawieckiego dojdzie do rozłamu? - Wielu by na pewno chciało, żeby się tak zadziało, ale moim zdaniem nic na to nie wskazuje - komentował w programie "Tłit" wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. - Mamy większość w Sejmie, przeprowadzamy takie ustawy, jakie chcemy. Wbrew życzeniom opozycji nic nie wskazuje na to, żeby obóz Zjednoczonej Prawicy się rozpadał. (...) Myślę, że nie ma sensu eskalować problemów wewnętrznych. One mogą się pojawiać, pojawiały się już wcześniej, ale wszystkie te problemy przechodziliśmy jako całość. I tak zapewne będzie do wyborów na jesieni przyszłego roku - tłumaczył polityk.