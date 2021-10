"Erozja demokracji" w Polsce? Były premier ocenił ruch Kongresu USA

Kongres USA zapowiedział specjalne posiedzenie w sprawie "erozji demokracji" w Polsce i na Węgrzech. Jak podkreślono w komunikacie Kongresu, przywódcy tych państw "przez ostatnią dekadę prowadzili politykę, która podważa demokrację i rządy prawa". - To nie jest kwestia sytuacji w Polsce, czy na Węgrzech, ale jak wiemy, ruchy populistyczne, antyeuropejskie rozszerzają się - ocenił w programie "Newsroom" WP Włodzimierz Cimoszewicz. Były premier przywołał chociażby przykład Marine Le Pen. - W przyszłym roku są wybory prezydenckie we Francji. Gdyby Le Pen wygrała, to prawica europejska, ta anty-europejska, działająca podobnie jak PiS czy Fidesz Orbana, niezwykle by się umocniła - zauważył Cimoszewicz. - To niepokojące dla świata, który chce współpracować z Europą demokratyczną i praworządnościową - podkreślił były premier i eurodeputowany.