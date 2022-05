Erdogan ws. rozszerzenia NATO. "Uszanujcie nasze obawy"

Stoltenberg: to historyczny moment, który musimy wykorzystać

Stoltenberg, nawiązując w środę do zastrzeżeń Turcji w kwestii przyjęcia do NATO Szwecji i Finlandii wyraził przekonanie, że te problemy mogą zostać rozwiązane, a dołączenie dwóch krajów do NATO ma silne poparcie wszystkich pozostałych państw sojuszniczych.