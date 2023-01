Erdogan uderzył w Putina. Przedstawił żądania

Recep Tayyip Erdogan zaskakuje i stawia jednoznaczne żądania Władimirowi Putinowi. Agencja Reutera, powołując się na biuro tureckiego prezydenta, ujawniła, że miał on powiedzieć rosyjskiemu dyktatorowi, że doprowadzenie do pokoju w Ukrainie wymaga od Kremla "jednostronnego zawieszenia broni". Wcześniej deklarował, że chce doprowadzić do rozmów w tej sprawie.