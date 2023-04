Erdogan dopiął swego. Turcja dogadana z USA

Modernizacja to jedynie część tureckich planów odnośnie myśliwców F-16. Erdogan chciałby zakupić od USA jeszcze 40 takich odrzutowców, jednak nadal nie może otrzymać na to zgody. Grupa członków Kongresu sprzeciwia się tej transakcji, do czasu, aż Turcja nie zatwierdzi członkostwa Szwecji w NATO. Przeszkodą okazuje się także wykorzystywanie przez Ankarę F-16 w celu bombardowania wspieranych przez USA kurdyjskich milicji, Syryjskich Sił Demokratycznych (SFD), a także Partii Pracujących Kurdystanu.