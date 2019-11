Erdogan boleśnie dogryza Macronowi. Prezydent Francji żąda wyjaśnień

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, nawiązując do niedawnych słów Emmanuela Macrona stwierdził, że "powinien sprawdzić, czy sam nie jest w stanie śmierci mózgowej". Francuskie MSZ wezwie tureckiego ambasadora do złożenia wyjaśnień w tej sprawie.

- Jeśli chodzi o ostatnie ekscesy tureckiego prezydenta, to powiedzmy sobie jasno, nie są to deklaracje, to są inwektywy. Ambasador zostanie wezwany do ministerstwa, aby złożyć wyjaśnienia (...). Oczekujemy, że prezydent Erdogan to wyjaśni - oświadczył przedstawiciel Pałacu Elizejskiego.