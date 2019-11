List do Władimira Putina. Kontrowersyjna deklaracja Emmanuela Macrona

Prezydent Francji Emmanuel Macron chce rozmawiać z Władimirem Putinem na temat rozmieszczenia w Europie rakiet. Jego stanowisko już budzi poważne kontrowersje.



Jak wyjaśnia Interia, powołując się na dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitungt", do początku sierpnia tego roku obowiązywał zawarty jeszcze w 1987 roku układ Związku Sowieckiego i Stanów Zjednoczonych o rozbrojeniu. Rosja we wrześniu wezwała do przyjęcia moratorium na rozmieszczenie rakiet w Europie.