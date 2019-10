Episkopat: zawiadomienia o księżach pedofilach mają trafiać prosto do do Prokuratury Krajowej

Zawiadomienia o przestępstwach wykorzystywania seksualnego dzieci powinno się kierować prosto do Prokuratury Krajowej. Taki komunikat wydał rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.



"Do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski zgłaszano pytania co do wykładni przepisu dotyczącego obowiązku przekazywania wiarygodnych informacji o przestępstwach wykorzystywania seksualnego małoletnich organom ścigania. Po konsultacjach, powstała potrzeba zwrócenia się do Prokuratury Krajowej o ujednolicenie praktyki zgłaszania informacji i wykładni ustawowego obowiązku” - napisał rzecznik KEP.