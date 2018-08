Episkopat zabrał głos ws. zmian w ordynacji do PE. "Dominujące partie nie mogą traktować swojej pozycji jako przywileju"

Prezydent Andrzej Duda rozważa zawetowanie ustawy o zmianie ordynacji do europarlamentu. Być może w podjęciu decyzji pomoże mu najnowsze oświadczenie Episkopatu. Rzecznik KEP przypomniał w nim, jak powinny wyglądać sprawiedliwe regulacje wyborcze.

I dodał, że "wszystkie te względy powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu zmian w prawie wyborczym, również przy ostatecznych decyzjach dotyczących zmian w ordynacji do Parlamentu Europejskiego , które dziś społeczeństwo dyskutuje".

Zobacz także: Wassermann o Smoleńsku: "Mam żal do środowiska prawniczego"

Duda ma wątpliwości. Może być weto

"Na koniec należy przypomnieć, że Kościół katolicki w Polsce zawsze starał się bronić prawa Polaków do wolnych wyborów i uczciwego wyłaniania przedstawicielstwa narodowego" - zauważył ks. Rytel-Andrianik.

Wątpliwości dotyczące zmian w ordynacji do Parlamentu Europejskiego ma Andrzej Duda. - Mówię szczerze: mam ogromne wątpliwości, czy to powinna być część polskiego systemu prawnego. Nie widzę potrzeby tak fundamentalnego ograniczania dostępu do parlamentu europejskiego - stwierdził prezydent w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną". - Mocno skłaniam się w kierunku zablokowania tej propozycji - dodał.