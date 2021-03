EMA wyda zalecenia w sprawie szczepionki AstraZeneca. Chodzi o zakrzepy krwi

W sprawie głos zabrała już Europejska Agencja ds. Produktów Leczniczych. EMA przekazała, że obecnie nic nie wskazuje wprost, że to szczepienia preparatem firmy AstraZeneca powodowały zakrzepy. Z kolei we wtorek KE ogłosiła, że decyzja ws. jej użycia na terenie danego kraju należy do poszczególnych państw unijnych.