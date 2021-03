Szczepionka przeciwko COVID-19. Niemcy wstrzymują szczepienia preparatem AstraZeneca

Jako pierwsza na taki krok zdecydowała się Austria powołując się na "zasadę ostrożności". Mimo tego, że nie ma dowodów na to, iż wydarzenie miało związek ze szczepionką, do decyzji austriackiego rządu miała przyczynić się śmierć 49-letniej kobiety oraz wystąpienie zatoru płuc u drugiej.

Szczepienia przeciwko COVID-19. AstraZeneca wydaje oświadczenie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oceniław zeszłym tygodniu, że AstraZeneca to świetna szczepionka i nie ma powodów, by jej nie stosować . W podobnym tonie wypowiadają się eksperci.

Ekspert: "Zdarzeń nie powiązano ze szczepionką AstraZeneki"

I dodał: - Oczywiście przy każdym szczepieniu każde zdarzenie medyczne jest odnotowywane, a przy zdarzeniach ciężkich robi się wstrzymanie stosowania preparatu do momentu wyjaśnienia. Jak wynika z opinii Europejskiej Agencji ds. Produktów Leczniczych czy też opinii WHO, nie stwierdzono w gruncie rzeczy podstaw do powiązania tych zdarzeń z działaniem szczepionki AstraZeneca. Jest to na razie opinia wstępna, a każde zdarzenie medyczne tego typu wymaga bardzo starannego wyjaśnienia.