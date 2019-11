Elżbieta II w końcu zdecydowała. W tle skandal seksualny

Brytyjskie media donoszą, że władza Elżbiety II dobiega końca. Królowa wkrótce ma zrezygnować z korony na rzecz syna księcia Karola. Na decyzję wpływ miał mieć trawiący brytyjską rodzinę królewską skandal seksualny związany z księciem Andrzejem.



Wielka Brytania. Elżbieta II chce abdykować (Getty Images)

Pogłoski o przejściu Elżbiety II na emeryturę pojawiają się od kilku lat. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że królowa rzeczywiście przygotowuje się do oddania korony.

Jak informują brytyjskie media, we wtorek doszło do nadzwyczajnego spotkania księcia Karola z ojcem w Sandringham. Karol odwiedził księcia Filipa, by omówić druzgocące skutki wywiadu, jakiego jego brat, książę Andrzej, udzielił BBC na temat swoich powiązań z amerykańskim miliarderem-pedofilem Jeffrym Epsteinem. Mimo że Andrzej, który jest oskarżony o przestępstwo na tle seksualnym, został odsunięty od obowiązków, skandal katastrofalnie wpływa na wizerunek rodziny królewskiej. Podobno nie był to jedyny powód wizyty Karola w Sandringham.

Według nieoficjalnych informacji Karol przygotowuje się do przejęcia przywództwa i zastąpienia Elżbiety II. Ma to nastąpić za 18 miesięcy, gdy królowa skończy 95 lat. W tym samym wieku z pełnienia obowiązków królewskich zrezygnował książę Filip. Na Wyspach mówi się, że do tego czasu Karol ma przyjąć rolę regenta, dzięki czemu będzie mógł kontrolować codzienne sprawy królestwa.

"The Sun" podkreśla, że skandal wokół księcia Andrzeja, który do tej pory był ulubieńcem Elżbiety II, daje Karolowi duże pole do popisu i możliwość udowodnienia, że jest godnym następcą.

Królowa Elżbieta II zasiada na tronie od 66 lat

Elżbieta II została koronowana w 1953 roku po nieoczekiwanej śmierci swojego ojca Jerzego VI. W 2015 roku pobiła rekord swej praprababki królowej Wiktorii i tym samym jest uznawana za najdłużej panującego monarchę w historii Wielkiej Brytanii.

