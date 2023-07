Elektrownia Zaporoże. Zagrożenie dla Polski? Eksperci wyjaśniają

Zaporoska Elektrownia Jądrowa. Zasięg potencjalnej katastrofy. Eksperci są zgodni

Czy w przypadku katastrofy w Elektrowni Zaporoże, Polacy powinni spodziewać się zagrożenia? Jak w rozmowie z Wirtualną Polską wskazywał Jakub Wiech, ekspert ds. energii, "techniczne właściwości tej jednostki oraz sytuacja mocowa, w jakiej ona się teraz znajduje, nie dają powodów do obaw co do realnego zagrożenia radiacyjnego. Zarówno dla przeważającej części Ukrainy, jak i dla Polski i reszty Europy".