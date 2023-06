Ukraińcy w natarciu pod Zaporożem. "Zupełnie jak w grze wideo"

Ukraińcy atakują na południowym froncie. Agencja AP udostępniła nagranie z ukraińskiej pozycji pod Zaporożem, gdzie od kilku tygodni przegrupowują się wojska, by utrzymać linię frontu pod miastem. Głównym celem żołnierzy Zełenskiego jest wypędzenie Rosjan z elektrowni jądrowej co do, której ukraiński wywiad jest w posiadaniu niepokojących informacji. Doniesienia te potwierdził też prezydent Ukrainy. "Wszystko przygotowali, by to zrobić" - ostrzegł w czwartek Wołodymyr Zełenski. Obawy o bezpieczeństwo Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej mają też żołnierze. Z tego powodu każdego dnia starają się zadać, jak największe straty okupantom, by spowolnić ich działania w tym regionie. W materiale AP można zauważyć, że Ukraińcy korzystają z nowoczesnego sprzętu, dzięki któremu mają pewność, że każdy wystrzelony pocisk osiąga swój cel. - Zupełnie jak w grze wideo. Strzelasz i od razu widzisz, gdzie trafia pocisk - mówił ukraiński oficer o pseudonimie "Ren". Co więcej, Ukraińcy nie mają wątpliwości, że ostatnie zamieszanie z grupą Wagnera, której najemnicy ruszyli na Moskwę, zadziała na korzyść tak długo oczekiwanej kontrofensywy. - Mamy nadzieję, że wkrótce wygramy i że oni się tam pozjadają - dodał "Ren".