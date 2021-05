Elbląg. Potrącona sarna zdychała. Policja nic nie zrobiła

"Martwy" koziołek dygotał z zimna

- Patrzyłam z niedowierzaniem. Koziołek dygotał cały z zimna, krew leciała mu z nosa i pyska. Jak można tak zostawić ranne zwierzę na śmierć, a w tej lodowatej wodzie konałby długo – denerwuje się Anna Kamińska z Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Jelonki. – Dotychczas z elbląską policją współpracowało mi się doskonale, więc nie chcę, by odbierać to jako atak na wszystkich funkcjonariuszy, ale tych dwóch powinno odpowiedzieć za to, co zrobili.