"El Pais" o wyborach w Polsce. Wskazuje na "niepokojącą tendencję"

Hiszpańska gazeta komentuje ostatnie wybory samorządowe w Polsce. Zdaniem "El Pais", wyniki głosowania w naszym kraju pokazują "niepokojącą globalną tendencję", która odzwierciedla "rozłam między głosami w miastach, a tymi na rozległych obszarach mniej zurbanizowanych".

Wybory samorządowe 2018 powoli przechodzą do historii. Tymczasem hiszpańska gazeta "El Pais" przeanalizowała wyniki głosowania w Polsce. Zagraniczna redakcja wskazała na to, że "ogromna liczba obywateli (...), którzy poszli do urn wyborczych, odkryła głęboki ideologiczny i geograficzny rozłam na mapie kraju".