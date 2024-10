Eksplozje wybudziły Rosjan. Kłęby dymu nad wojskowym lotniskiem

Kolejny cios zadany przez Ukraińców na terytorium Rosji. W czwartek nad ranem mieszkańców miasta Majkop obudziły eksplozje. Agencja Reutera właśnie udostępniła nagrania mieszkańców, którzy z okien nagrali potężne kłęby czarnego dymu. Do wielkiego pożaru doszło na terenie wojskowego lotniska Chańskaja. Rosjanie tam trzymają myśliwce i inny sprzęt, który wykorzystują na froncie w zachodniej Ukrainie. Do niedawna na terenie lotniska stacjonowały m.in. samoloty Su-34, Su-35, a także helikoptery Mi-8, więc nie był to przypadkowy cel ukraińskich dronów bojowych. Atak spowodował wybuchy i pożar, a także doprowadził do ewakuacji mieszkańców pobliskiej wioski Rodniki. Tego typu operacje są częścią szerszej kampanii Ukrainy, mającej na celu niszczenie rosyjskiej infrastruktury wojskowej głęboko na terytorium wroga. Lotnisko wojskowe Chańskaja, które zostało zaatakowane, znajduje się na terytorium Rosji, w republice Adygei, ok. 600 km od Ukrainy.