Eksplozje w Libanie i Izraelu. Ogromne zagrożenie dla cywilów

Krwawe wymiany ciosów pomiędzy Izraelem i Libanem. Agencja AP udostępniła nagrania mieszkańców z miejscowości takich jak An-Nabatijja w Libanie czy Safed w Izraelu, które pokazują spadające rakiety blisko cywilnych zabudowań, a także naloty dronów bojowych w izraelskim Ejłacie w środku nocy. Nagrania odzwierciedlają eskalację konfliktu między Izraelem a Hezbollahem, które w ostatnich dniach przyczyniły się do śmierci tysiąca cywilów. Obie strony używają zaawansowanej broni, przez co zagrożenie dla mieszkańców przygranicznych miejscowości pozostaje ogromne. Mieszkańcy obszarów, takich jak An-Nabatijja, otrzymują ostrzeżenia o konieczności ewakuacji, a ci, którzy decydują się na ucieczkę, często muszą przemierzać niebezpieczne trasy, narażone na kolejne ataki. Celem Izraela jest Hezbollah. Do czwartku armia zaatakowała ok. 220 celów tej libańskiej organizacji. We wrześniu 2024 roku izraelskie naloty trafiły w wiele celów Hezbollah w Libanie, co spowodowało setki ofiar śmiertelnych i przesiedlenie dziesiątek tysięcy cywilów.