Eksplozje w Kabulu. Pentagon wprost: Będziemy kontynuować naszą misję

Jak dodał generał McKenzie, współpraca w zakresie obrony lotniska ma przebiegać z udziałem talibów. - Co do tego, czy się tego dopuścili, nie wiem. Nie sądzę, żeby było coś, co by mnie przekonało, żeby pozwolili na to. Mają praktyczny powód, żeby chcieć, abyśmy opuścili Afganistan do 31 sierpnia. Chcą odzyskać lotnisko. My też chcemy wyjść z Afganistanu do tego dnia, jeśli to możliwe. Mamy więc wspólny cel - powiedział dowódca.