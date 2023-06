Eksplozja tamy w Nowej Kachowce. Nagranie z momentu ataku Rosjan

Ukraińskie dowództwo sił "Południe" poinformowało, że Rosjanie wysadzili zaporę w Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim. Trwa ewakuacja okolicznej ludności. Nagranie z momentu potężnej eksplozji na tamie opublikowała na Twitterze Emine Dżaparowa, pierwsza wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy. "Szokujące nagranie" – skomentowała Dżaparowa. Jak dodała, 11 z 28 przęseł zostało zniszczonych. Wypływającą wodę z przerwanej tamy pokazała na nagraniu agencja Associated Press. "Rosyjska armia dokonała kolejnego aktu terroru – wysadziła Kachowską Elektrownię Wodną. Za pięć godzin woda osiągnie poziom krytyczny" - oświadczył z kolei szef Chersońskiej Wojskowej Administracji Obwodowej Ołeksandr Prokudin. Według MSW Ukrainy po wysadzeniu zapory w Nowej Kachowce w strefie zalania znajduje się co najmniej 10 miejscowości na prawym, zachodnim brzegu Dniepru. Są to: Mykołajiwka, Olhiwka, Lowo, Tiahynka, Poniatiwka, Iwaniwka, Tokariwka, Prydniprowskie, Sadowe i częściowo miasto Chersoń.