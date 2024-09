Potworny finał spotkania koleżanek. Trzy osoby w szpitalu

Analogiczna sytuacja miała miejsce podczas długiego majowego weekendu w Orchówku pod Włodawą w woj. lubelskim. Wówczas jedna z uczestniczek spotkania przy grillu postanowiła dolać paliwa do stojącego na stole kamiennego biokominka. Doszło do rozbryzgu. Łatwopalna substancja rozlała się, a odzież kilku biesiadników momentalnie zajęła się ogniem. Siedem osób w wieku od 24 do 40 lat doznało poparzeń twarzy, rąk, szyi, tułowia.