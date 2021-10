Ekspertka o polskiej szkole. Wskazała główne niedoskonałości

Co jest niedoskonałego w polskiej szkole? - pytana była w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski prezeska Fundacji EFC Aleksandra Saczuk. - Bardzo często mówimy o tym, że nasza szkoła nie do końca przygotowuje dzieciaki do życia w zmieniającym się świecie, że ten system, w którym funkcjonujemy, tym wspaniałym nauczycielom nie do końca pozwala na taką pracę z uczniami, jakiej by chcieli - odpowiedziała. - W kontekście wyzwań dla edukacji często mówi się o podstawie programowej, która nie pozostawia wiele przestrzeni na kreatywność i działanie nauczycieli. Aż 80 proc. nauczycieli mówi, że z taką podstawą programową nie mogą przygotować młodych ludzi do życia w zmieniającym się świecie. W tej podstawie bardzo duży nacisk kładzie się na element wiedzowy, a my mówimy, że potrzebujemy nie tylko szkoły wiedzy, ale też szkoły kompetencji - podkreśliła Saczuk.