Ekspert wypunktował premiera. "Poniósł prawie same porażki"

"Źle zbudowana zapora na granicy z Białorusią nie zatrzymała kanału migracyjnego i umożliwia ciągłe prowokacje. Do tego wywołanie niepotrzebnego konfliktu z NGOs. Zapora jest zbudowana zbyt blisko granicy, co uniemożliwia reakcję SG jeszcze po stronie Polski. Dlatego służby białoruskie pomagające migrantom są bezkarne, a nasze drony kontrolujące granicę niestety wlatują w ich przestrzeń powietrzną, co powoduje reakcje Białorusi, tak jak ostatnio".- napisał Duszczyk.