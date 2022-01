Ochojska: panie premierze, to jest moja odpowiedź

"To hańba, która domaga się przeprosin"

We wtorek premier Mateusz Morawiecki umieścił na swoim Facebooku wpis odnoszący się do wywiadu udzielonego przez europosłankę i szefową Polskiej Akcji Humanitarnej dla tygodnika "Polityka". "Wielu z nas ma w rodzinach mundurowych, sama słyszałam od mieszkańców strefy, że przecież ich wujek czy kuzyn nie zrobiłby czegoś tak podłego... Nie mam wątpliwości, że w straży granicznej są również przyzwoici ludzie, ale ich przyzwoitość ginie w konfrontacji z rozkazami. Gdy o tym myślę, przychodzi mi do głowy proces Eichmanna, który w Norymberdze też bronił się, mówiąc, że tylko wypełniał rozkazy" - powiedziała Ochojska.