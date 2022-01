Schetyna o kontrowersyjnej wypowiedzi Ochojskiej: to zbyt emocjonalne słowa. Zaraz wykorzysta je propaganda

Wczoraj do jej słów odniósł się premier Mateusz Morawiecki. - To porównanie godzi nie tylko w honor polskiego munduru, ale przede wszystkim jest potwarzą dla ofiar niemieckiego barbarzyństwa, dla milionów pomordowanych przez niemieckich katów, takich jak Eichmann. To hańba, która domaga się przeprosin - napisał na Facebooku.