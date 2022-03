Ekspert ostrzega. "Mogą być pozyskiwani Ukraińcy"

- W tej chwili mamy etap chaosu. Kiedy przyjdzie etap wyciszenia, a on może przyjść w każdej chwili - za tydzień, dwa, Federacja Rosyjska przejdzie do kontrataku dywersyjnego. Nawet wśród Ukraińców, którzy uciekli, mogą być pozyskiwane osoby do określonych zadań - tak, aby przeprowadzać różnego rodzaju działania destabilizujące, chociażby diasporę ukraińską, czy zastraszać i wywoływać efekt psychologiczny w stosunku do polskiego społeczeństwa - przestrzegał w programie specjalnym WP ekspert ds. terroryzmu Andrzej Mroczek (Collegium Civitas). Jak przekonywał, ryzyko, że będziemy areną tych nieformalnych działań militarnych, o charakterze dywersyjnym, o charakterze terroryzmu, jest wysokie. - One będą inspirowane przez Federację Rosyjską, ale ich bezpośrednimi wykonawcami mogą być również osoby, które współpracują, a są narodowości innych państw, czyli współpracują jako agentura i pozyskują różnego rodzaju osoby do pomocy - podkreślił.