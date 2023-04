Ekspert nie ma złudzeń. "To będzie twardy orzech do zgryzienia"

- W mojej ocenie nie ma szans na rozejm czy zawieszenie broni. Putin i jego armia pracują nad odtworzeniem zdolności ofensywnych. Teatr działań jest tak ogromny, że na jednym odcinku może być prowadzona ofensywa ukraińska, a w innym rosyjska - przyznał w rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą, pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski. Gość programu "Newsroom WP" komentował na antenie Wirtualnej Polski przygotowania do obrony Krymu, które prowadzi armia Federacji Rosyjskiej - Świadczy to o kolejnej zmianie rosyjskich planów i przygotowywanie się do długotrwałego konfliktu co dla Ukraińców jest fatalną wiadomością - ocenił weteran wojny w Iraku i Afganistanie. Zdaniem wojskowego najbardziej prawdopodobne jest w tej chwili uderzenie na Zaporoże, ale tam Rosjanie budują kolejne linie umocnień - Jeśli tam będą prowadzone główne walki, na to wojska Ukrainy będą miały twardy orzech do zgryzienia - stwierdził ekspert.