Ekspert gromi rząd ws. Ukrainy. "Robimy to samo, co Rosjanie"

Kmdr por. rez. Maksymilian Dura mówił w programie "Newsroom WP", że Polska powinna utrzymywać stałą pomoc dla Ukrainy. - Takie deklaracje, że my nie przepuścimy ukraińskiego zboża przez nasze terytorium (….), jest świadectwem tego, że my (rząd polski – red.) dużo mówimy, a mało robimy. (…) Ukraina potrzebuje pieniędzy (z handlu płodami rolnymi – red.). (…) Nie możemy mówić o blokadzie ukraińskiego zboża na naszej granicy, bo wtedy zrobimy dokładnie to samo, co Rosjanie na Morzu Czarnym (…). My uwielbiamy machać szabelką - ocenił ekspert. Dura zaznaczył, że gdyby nie wsparcie dla Ukrainy, to nie wiadomo, czy nie mielibyśmy teraz problemów z Rosjanami na Łowie czy w Estonii. Dodał, że wielkim wsparciem dla Kijowa byłoby przekazanie amunicji, której tak bardzo potrzebuje, a także starego sprzętu wojskowego, zalegającego w magazynach.

