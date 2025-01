Eksperci o kampanii wyborczej. "Będzie najbrutalniejsza od 1989 r."

Współpracownicy obu polityków intensywnie pracują nad wzmocnieniem ich wizerunku i osłabieniem konkurencji. Grzegorz Napieralski z KO przewiduje, że kampania będzie niezwykle brutalna, a PiS już przyzwyczaił do ostrej retoryki.

- Będą więc uderzać ostro i będą kąsać. Na kampanię w dużej mierze wpłynie Trump, ale nie bezpośrednio. Przywrócił on wiarę w sprawczość prawicy. Sztabowcy Trzaskowskiego? Nerwowość Nitrasa jest najlepszym barometrem i znakiem, że mają teraz olbrzymie problemy, że przegrywają. Hejt wylewający się z ich narracji nie działa na Polaków - ocenia Kowalski.

Z kolei dr Bartosz Machnik, politolog, podkreśla, że to współpracownicy kandydatów będą odpowiedzialni za najbrudniejsze zagrania. - W KO to przede wszystkim Sławomir Nitras, Cezary Tomczyk, ale też Dariusz Joński i Michał Szczerba. W PiS są Jacek Kurski, Adam Bielan, Przemysław Czarnek, ale też cały zaciąg polityków z byłej Suwerennej Polski, jak Sebastian Kaleta, czy Jan Kanthak. To będzie brutalna kampania, chyba najbardziej brutalna po 1989 r. - mówi politolog dr Bartosz Machnik