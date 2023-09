Wielki problem Ukraińców na froncie. "Bardzo trudna sytuacja"

Generał zauważa, że to przeszkadza Ukraińcom prowadzić kontrofensywę, ponieważ Rosjanie, zza tych pozycji, ostrzeliwują wojska ukraińskie na kierunku głównego działania, w rejonie przełamania. - Ukraińcy mają poważny problem. Po to, żeby uniknąć tych ataków, nie prą do przodu, a skupiają się na poszerzaniu wyłomu - wyjaśnia ekspert.