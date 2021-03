Ekologia w pandemii koronawirusa? Prezes WP Jacek Świderski mówił bardzo obrazowo

Epidemia jest okazją do refleksji – powiedział w programie "Newsroom" WP prezes Wirtualnej Polski, Jacek Świderski. – To jest moment, w którym zaczynamy sobie zadawać fundamentalne pytania - kontynuował. Jak dodał, na samym początku pandemii wielu przedsiębiorców kompletnie nie wiedziało, z czym będą mierzyć się przez następnym rok. I to – zdaniem prezesa WP – jest dobry moment, żeby pomyśleć o ekologii. – To jest moment, kiedy każdy powinien myśleć o przyszłości. O tym, gdzie będziemy nie tylko jutro ale za 5 czy 15 lat. Ekologia – nie ma lepszego tematu. Nie ma czegoś, co bardziej bije na alarm – zaznaczył. Podkreślił, że temat ekologicznego funkcjonowania w firmie obecny jest od wielu lat, ale "COVID-19 zmotywował nas do tego, żeby zrobić coś więcej, żeby postawić sobie naprawdę ambitny cel". – Wpisaliśmy sobie jako cel biznesowy ograniczenie emisji, mierzonej w CO2 – sprecyzował.

