Ekolodzy zapowiadają masowe protesty w Polsce

W największych polskich miastach 27 kwietnia (sobota) zaplanowane są masowe protesty organizacji ekologicznych oraz ruchów klimatycznych. Po raz pierwszy pojawi się na niej polski oddział "Extinction Rebellion". Grupa zasłynęła ostatnimi manifestacjami w centrum Londynu

Czym jest protest "die-in"?

Protestujący zamierzają się położyć na ziemi, aby "przyciągnąć uwagę przechodniów oraz wywołać u nich poczucie dyskomfortu wynikającej z obserwowanej sceny" - zapowiadają organizatorzy. Do manifestacji niektóre grupy używają sztucznej krwi, bądź zakładają poplamione czerwoną farbą ubrania. Niektórzy decydują się obrysować kontury leżącego ciała na ziemi - co ma symbolizować "śmierć w wyniku morderstwa popełnianego przez instytucję, przeciwko której odbywa się protest".

Brytyjskie przypadki

Grupa "Extinction Rebellion" zasłynęła ostatnio masowymi protestami w Londynie. W centrum miasta zablokowano m.in. Waterloo Bridge, Parliament Square i Oxford Circus. Policja aresztowała blisko 300 osób - informowała telewizja Sky News. Demonstranci chcieli także zablokować funkcjonowanie londyńskiego metra. Grupa wezwała także rząd premier Theresy May do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do zera do 2025 roku.