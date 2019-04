Obrady brytyjskiego parlamentu przerwane. Powodem... przeciekający dach

Brytyjska Izba Gmin przerwała w czwartek obrady z powodu cieknącej z dachu wody, która uniemożliwiała kontynuowanie posiedzenia. - Myślę, że to prawdopodobnie pewien symbol tego, jak bardzo zepsuty jest ten parlament - skomentował niecodzienne wydarzenie poseł Partii Pracy Justin Madders.

Brytyjscy parlamentarzyści podeszli do niecodziennej usterki z humorem. "Jestem pewien, że to nie pierwszy raz, kiedy dochodzi do przecieku z parlamentu" - napisał na Twitterze deputowany Partii Konserwatywnej Ross Thomson.

Deszcz i nieszczelny dach zdziałały to, co w poniedziałek nie udało się grupie 12 aktywistów, którzy w geście protestu przeciwko bierności posłów wobec zmian klimatu rozebrali się do półnaga i próbowali przykleić do dźwiękoszczelnej ściany na galerii Izby Gmin. Ekolodzy zostali wyniesieni przez policję, aresztowani i oskarżeni o obrazę moralności publicznej.