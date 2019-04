Brexit: 12 kwietnia ostatecznym terminem przyjęcia umowy. Wielka Brytania nie otrzyma więcej szans

Brexit może zostać przedłużony do 22 maja tylko, jeżeli Izba Gmin do 12 kwietnia zaakceptuje umowę o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Kolejnych opóźnień nie będzie.

Brexit – 12 kwietnia ostatecznym terminem

We wtorek, 2 kwietnia po ponad siedmiogodzinnym posiedzeniu gabinetu, Theresa May zapowiedziała, że jej rząd będzie potrzebował dalszego przedłużenia procesu wyjścia z Unii Europejskiej. Zdaniem brytyjskiej premier, czas ten jest niezbędny do wypracowania ponadpartyjnego porozumienia w sprawie brexitu. Zaznaczyła jednak, że intencją rządu nadal pozostaje opuszczenie UE w terminie pozwalającym na uniknięcie udziału w przewidzianych na maj wyborach do Parlamentu Europejskiego. Szef Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, podczas debaty w PE oznajmił jednak, że Unia Europejska powinna zaakceptować odroczenie brexitu do 22 maja tylko w sytuacji, jeżeli Wielka Brytania zdoła zatwierdzić umowę do 12 kwietnia.