Egzekucja w szpitalu. Krwawa akcja przebranych komandosów

Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że siły izraelskie otworzyły ogień wewnątrz szpitala Ibn Sina w mieście Dżenin na Zachodnim Brzegu we wtorek - przekazało Associated Press. Zginęło trzech Palestyńczyków. Izraelskie wojsko miało uznać, że bojownicy wykorzystują szpital jako kryjówkę. Nie przedstawiono jednak dowodów na to twierdzenie.