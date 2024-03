Egipcjanin brutalnie pobił ojca Rydzyka. Nieznana historia z życia redemptorysty

Książka miała premierę już po ostatnich wyborach parlamentarnych, późną jesienią zeszłego roku, ale można ją nabyć tylko w nielicznych miejscach. Zawiera mnóstwo historii, o których opinia publiczna nie miała wcześniej pojęcia i nie pisały o nich żadne media. Jedną z nich jest ta na temat pobytu zakonnika we Francji. Jak wynika z opowieści Rydzyka, wyjazd za granicę, był wstępem do późniejszych zdarzeń, które doprowadziły do powstania Radia Maryja.