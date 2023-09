Efektowny atak pod Robotyne. T-72 rozerwany na kawałki

Brawurowy atak na pozycję Rosjan pod Robotyne. Ukraińcy z 63. Brygady Sił Zbrojnych wyśledzili wrogi czołg T-72 przy użyciu drona. Operator bezzałogowca przekazał dokładne współrzędne piechocie, by ta mogła precyzyjnie uderzyć w cel. Tak też się stało i kamera drona zarejestrowała moment uderzenia pocisku z wyrzutni Grad, który trafił w zbiornik paliwa wojskowej maszyny, co skutkowało potężną eksplozją. Po chwili wieżyczka czołgu wyleciała w powietrze, podczas gdy reszta konstrukcji T-72 została rozerwana na strzępy. Wszystkiemu towarzyszyły wielkie kule ognia i kłęby czarnego dymu. W ubiegłym tygodniu żołnierze Zełenskiego wyzwolili z rąk Rosjan wieś Robotyne i wygląda na to, że strona ukraińska nie zamierza się zatrzymywać i dalej atakuje południowe pozycje okupantów, chroniące drogi do Zaporoża.