Efektowny atak pilotów Mi-8. Uderzyli tuż nad głowami żołnierzy

Brawura ukraińskich pilotów Mi-8. Do sieci trafiło nagranie z obwodu ługańskiego, na którym widać, jak śmigłowce Mi-8 uderzają w pozycje Rosjan. Żołnierze z 12. Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy zauważyli na swojej drodze niewielką bazę okupantów. Żołnierze Zełenskiego dostarczali akurat amunicje i zapasy na front, dlatego nie byli w stanie przeprowadzić akcji bez ryzyka utraty cennej dostawy. Po krótkiej naradzie poproszono o wsparcie z powietrza. Po dokładnym zlokalizowaniu celu okazało się, że w oddali odpoczywają Rosjanie. Padł rozkaz, by o samym świcie uderzyć. Wykorzystano do tego śmigłowce Mi-8 uzbrojone w pociski S-8. Po efektownym ataku piloci wypuścili flary, by zmylić przeciwnika i w bezpieczny sposób opuścić miejsce ataku.