Efekt Wszystkich Świętych? "Wzrost zachorowań jest oczekiwany"

Czy Polacy posłuchali rad ekspertów i 1 listopada stosowali się do ich zaleceń? Dr Paweł Grzesiowski w programie WP "Newsroom" odpowiadał na pytania o to, czego możemy spodziewać się w nadchodzących dniach. - Myślę, że niestety ten wzrost, może nie wybuch, ale wzrost zachorowań jest oczekiwany. Za mniej więcej 10 dni zobaczymy to już na konkretnych wykresach, bo tyle wynosi ten okres wylęgania kolejnych generacji przypadków - powiedział. Dodał jednak, że z jego obserwacji wynika, że przed tegorocznymi wizytami na cmentarzach, Polacy wsłuchali się w głos medyków. - Jestem przekonany, że część osób wysłuchała naszych rad - powiedział, dodając, że przed świętami otrzymywał liczne wiadomości z pytaniami o to, jak zachować się na cmentarzy, by ograniczyć ryzyko zakażenia. - Moim zdaniem ludzie te komunikaty przyjęli. Część osób oczywiście kontestuje samą pandemię i tych osób nie przekonaliśmy - ocenił Grzesiowski.