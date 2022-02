Dziwny głos z Niemiec. "To Rosja ma rację"

Zasiadająca w Bundestagu polityk wytknęła Zachodowi także "podwójne standardy" jeśli chodzi o kwestię ćwiczeń wojskowych. - Gdy Rosja rozmieszcza wojska na swoim terytorium, jest to postrzegane jako przygotowanie do agresji, ale gdy USA i ich sojusznicy angażują tysiące żołnierzy, prowadząc manewry w pobliżu rosyjskiej granicy od Bałtyku po Morze Czarne, jest to oceniane inaczej - dodała.