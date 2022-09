Rosyjska bańka pękła. Rakiety sparaliżowały rosyjską obronę

Dotychczas takie specjalistyczne jednostki utworzyli jedynie Amerykanie i Izraelczycy. Zdolność do przenoszenia pocisków przeciwradarowych posiadają jeszcze włoskie Tornada, jednak nie są to dywizjony przeznaczone konkretnie pod to zadanie. Teraz dywizjon "Dzikich Łasic" pojawił się także w Ukrainie. Wykorzystują one zmodernizowane myśliwce MiG-29. Już osiągnęły pierwsze poważne sukcesy.