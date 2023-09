"Dziewczyny na wybory". Ponad 2 mln z nich nie zabiera głosu. Ten film to apel do młodych kobiet

W grupie wiekowej 18-39 lat decyzję o udziale w wyborach deklaruje ledwo 55 procent Polek. Kobiety stanowią 53 procent całego elektoratu, a ich głos może okazać się decydujący. Jak zachęcić dziewczyny do wyborów? To pytanie zadała sobie reżyserka młodego pokolenia, 24-letnia Natasza Parzymies. Jej etiuda "Też to słyszycie" to krótki film o ważnych sprawach. Opowiada historię jednego dnia w życiu trzech zupełnie różnych dziewczyn. Dnia, który sprawi, że postanowią wziąć sprawy w swoje ręce i wreszcie spróbować żyć na własnych zasadach. Jak wskazuje Parzymies, ponad 2 miliony dziewczyn w Polsce nie korzysta ze swoich praw wyborczych. – Poczułam, że chcę przypomnieć sobie i swoim rówieśniczkom o tym, jak się liczymy, że jesteśmy. Jako dziewczyny, młode kobiety, jest nas tak dużo, tak różnych, empatycznych i otwartych na świat. Tak ważnych, a tak często pomijanych – mówi twórczyni. Swoją produkcją chce zachęcić dziewczyny młodego pokolenia, żeby ruszyły 15 października do urn. W filmie "Też to słyszycie" zobaczyć możemy aktorów młodego pokolenia, jak i artystów o już rozpoznawalnych nazwiskach. – Najlepiej dociera się do odbiorcy poprzez emocje, a nasz film uderza w najczulsze tony i pokazuje pozornie przyziemne zmagania dziewczyn, które wspólnie muszą stawić czoła przeciwnościom losu. Myślę, że dużo widzek odnajdzie w tych bohaterkach siebie – stwierdza Parzymies. Premiera filmu miała miejsce 24 września na kanale YouTube Nataszy Parzymies. W filmie występują Vanessa Aleksander, Weronika Humaj, Julia Rocka, Sebastian Dela, Hubert Miłkowski, Iza Zabielska oraz Dorota Pomykała i Cezary Pazura.

