Dziennikarz WP Paweł Figurski z Nagrodą im. Dariusza Fikusa

Patryk Michalski: Wojna jest bliżej niż nam się wydaje

Patryk Michalski oraz Tatiana Kolesnychenko przez wiele dni dokumentowali wojnę w Ukrainie. Towarzyszył im fotoreporter Maciej Stanik, który utrwalał na zdjęciach to, co widzieli. Są oni w grupie dziennikarzy, którzy zostali uhonorowani Nagrodą Specjalną. Kapituła nagrodziła korespondentów wojennych "za ich odwagę oraz gotowość do ponoszenia najwyższego ryzyka w imię pokazywania prawdy".