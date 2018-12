Dziennikarz tygodnika "Spiegel“ zmyślał i manipulował faktami. Tłumaczył się "presją"

Wielokrotnie nagradzany Claas Relotius w wielkim stylu zmyślał i manipulował faktami – poinformował niemiecki tygodnik "Spiegel“. Magazyn zwolnił dziennikarza.

Jeszcze kilka tygodni temu Claas Relotius odebrał Niemiecką Nagrodę Reporterską za "najlepszy reportaż", teraz jego kariera legła w gruzach. Dziennikarz, który od lat współpracował z redakcją "Spiegla", najpierw jako freelancer, a potem na etacie, "kompletnie zmyślił” wiele artykułów lub "podkolorował zmanipulowanymi faktami” – głosi informacja zamieszczona w internetowym wydaniu magazynu. 33-letni dziennikarz przyznał się do manipulacji i został zwolniony.

Afera może dotyczyć nie tylko "Spiegla". Relotius współpracował także z innymi mediami. Na łamach hamburskiego magazynu i w portalu Spiegel Online ukazało się od 2011 roku prawie 60 tekstów Relotiusa. Jego manipulacje wyszły na jaw po napisaniu artykułu o grupie amerykańskich strażników patrolujących granicę między USA a Meksykiem. Jedna z aktywistek, odpowiedzialna w imieniu grupy za kontakt z mediami, pytała w mailu, jak to możliwe, że Relotius napisał artykuł o ich organizacji, skoro nie pofatygował się do USA, by przeprowadzić z nimi wywiad.