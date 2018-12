"Der Spiegel": Rząd PiS rozdaje krewnym stanowiska w PE

Rządząca w Polsce partia PiS krytykuje Unię Europejską, a równocześnie rozdaje lukratywne stanowiska w Parlamencie Europejskim krewnym i znajomym polityków z kierownictwa partii – pisze "Der Spiegel”.

Niemiecki tygodnik wymienia między innymi Magdalenę Czaputowicz – córkę polskiego ministra spraw zagranicznych, która pracuje dla jednego z zastępców sekretarza generalnego frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), grupy w PE, do której należy PiS.

"Der Spiegel” podaje, że listy osób zatrudnionych we frakcji zostały co prawda usunięte, jednak z informacji, do których dotarła redakcja, wynika że Magdalena Czaputowicz nadal pracuje w PE.