Dziennikarz "Gazety Wyborczej" stanie przed sądem. Za znieważenie funkcjonariusza ŻW

Wojciech Czuchnowski może trafić na rok do więzienia. Wszystko przez pełną emocji dyskusję z funkcjonariuszem Żandarmerii Wojskowej rok temu. Akt oskarżenia trafił już do sądu.

- Nie zgadzam się tym zarzutem i nie przyznałem się do winy. Mówiłem krytycznie o Macierewiczu i tych, którzy wykonują jego rozkazy, ale nie wykonywałem żadnych gestów - powiedział onet.pl Czuchnowski. - Z tego co pamiętam mogłem w emocjach użyć wobec oficera żandarmerii wulgarnego języka. Ubolewam nad tym, bo nie powinno mieć to miejsca. Za użycie nieparlamentarnych słów wobec niego wyraziłem publicznie ubolewanie i teraz jestem gotów za to przeprosić oraz złożyć mu stosowne zadośćuczynienie - podkreślił w rozmowie z portalem dziennikarz.