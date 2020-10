Dzień Edukacji Narodowej. Przemysław Czarnek opublikował post

Dzień Edukacji Narodowej. Życzenia od pary prezydenckiej

"To Państwo przekazują młodym ludziom wiedzę niezbędną do zrozumienia współczesnego świata i kształcą umiejętności, które staną się podstawą ich życiowych sukcesów i źródłem samorealizacji. Uczą Państwo wzajemnego szacunku i nawiązywania koleżeńskich relacji oraz towarzyszą swoim wychowankom w ich pierwszych społecznych działaniach. Jest to wielka odpowiedzialność i zadanie, któremu nauczyciele stawiają czoła każdego dnia" - napisała Para Prezydencka z okazji Dnia Edukacji Narodowej.